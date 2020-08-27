شاهد.. كريم فهمي يعلن عن موعد عرض فيلم "علي بابا"

أعلن الفنان كريم فهمي عن موعد أول عرض فيلمه "علي بابا" عبر الشاشات التلفزيونية، وذلك على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
ونشر كريم الصور الدعائية لفيلمه "علي بابا"، وعلق عليه قائلاً: "أولعرض لفيلم علي بابا علي شاشات التليفزيون بعد عرضه في السنيما من تقريبا سنتين، سيتم عرضه ٤ سبتمبر علي osn يا هلا ، مبسوط جداً إنه نازل عشان بحب الفيلم ده جدا".
والفيلم من تأليف كريم فهمي، وإخراج وليد الحلفاوي ، وإنتاج أحمد السبكي ومحمد أحمد السبكي، وبطولة أيتن عامر، محمد ثروت، صبري فواز، دارين حداد.
يذكر أن كريم شارك في رمضان السابق بمسلسل"ونحب تاني ليه"، بطولة : ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كارولين عزمي، سوسن بدر، من تأليف: عمرو محود ياسين، وإخراج: مصطفى فكري، والذي حقق مشاهدات عالية فور عرضه على الشاشات التلفزيونية.
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