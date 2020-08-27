بالقبلات.. ديفيد بيكهام يحتفل باليوم العالمي للكلاب.. صور

رنا صلاح الدين - احتفل النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة كرة القدم الإنجليزية المعتزل، باليوم العالمي للكلاب، الذي يوافق 26 أغسطس، ونشر صورة مع كلبه وهو يقبله.

ديفيد بيكهام

مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، نشر الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتب قائلا: "يوم كلب عالمي سعيد، sage ومحاولة وضع قبلة على الشفاه"، كما نشر صورا للكلاب التي يملكها معبرا عن حبه لها.

ديفيد بيكهام

يشار إلى أن صحيفة "THE SUN" البريطانية، كانت قد ذكرت أن بروكلين بيكهام من الممكن أن يتزوج خطيبته نيكولا بيلتز في كاتدرائية سانت بول.

ديفيد بيكهام

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اختيار كاتدرائية لندن كمكان زفاف للزوجين له ثمن، حيث سيتعين عليهما الانتظار حتى عام 2022 بسبب قائمة الانتظار الطويلة.

ديفيد بيكهام

وكشفت أن الأمير هاري وميجان ماركل، سيكونان في صدارة قائمة الضيوف والمدعوين لحفل زفاف بروكلين بيكهام، إلى خطيبته نيكولا بيلتز.

ديفيد بيكهام

ديفيد بيكهام

ديفيد بيكهام