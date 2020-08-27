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جيجي حديد تستعرض حملها بملابس شفافة.. صور

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رنا صلاح الدين - استعرضت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، مجموعة من الصور لحملها بالملابس الشفافة.

جيجي حديد ذات الأصول الفلسطينية نشرت الصور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وحصدت ملايين الإعجابات خلال ساعات قليلة.

4717ec5d3c.jpgجيجي حديد

عارضة الأزياء الحسناء كشفت عن حملها باللونين الأسود والأبيض خلال جلسة تصوير قام بالإشراف عليها المصوران الفوتوغرافيان لويجي مورينو والمصور إيانغو هينتسي.

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0eb283cb78.jpgجيجي حديد

الصورة حصدت ملايين الصور في الساعات الأولى وتظهر فيها جيجي حديد جاثية على ركبتيها، وأخرى وهي واقفة، ونالت آلاف من رسائل التهاني والتمنيات الطيبة.

5f718f0385.jpgجيجي حديد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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