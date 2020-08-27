رنا صلاح الدين - استعرضت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، مجموعة من الصور لحملها بالملابس الشفافة. جيجي حديد ذات الأصول الفلسطينية نشرت الصور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وحصدت ملايين الإعجابات خلال ساعات قليلة. جيجي حديد عارضة الأزياء الحسناء كشفت عن حملها باللونين الأسود والأبيض خلال جلسة تصوير قام بالإشراف عليها المصوران الفوتوغرافيان لويجي مورينو والمصور إيانغو هينتسي. Advertisements جيجي حديد الصورة حصدت ملايين الصور في الساعات الأولى وتظهر فيها جيجي حديد جاثية على ركبتيها، وأخرى وهي واقفة، ونالت آلاف من رسائل التهاني والتمنيات الطيبة. جيجي حديد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيجي حديد تستعرض حملها بملابس شفافة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.