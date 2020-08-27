عيضة المنهالي يحيي الفن التراثي الإماراتي

متابعة بتجــــــــــــرد: طرح الفنان الإماراتي عيضة المنهالي أغنية من روائع الفن الإماراتي التراثي بعنوان “يا حياتي كم بشكيلك” وسط تفاعل كبير من الجمهور في الإمارات والخليج، مثنين على قوة الأداء ونجاح الاختيار، حيث قدمها بإحساسه وأسلوبه مع عزف آلة العود للموسيقي عبدالله البلوشي.

ووصف عدد من المثقفين والإعلاميين المهمين في دولة الإمارات أداء وصوت عيضة المنهالي الملقب بين جمهوره بـ”صوت الإمارات” بأنه أبدع في إحياء فن التراث الإماراتي الأصيل بصوته وإحساسه وأدائه مؤكدين أنهم يلمسون بصوته عبق الصحراء.

وقال الشاعر الشيخ ماجد بن سلطان الخاطري في حديث إعلامي في وصفه لما يقدمه المنهالي من أعمال متنوعة وتراثية: “نلتمس في صوت وأداء عيضة المنهالي عبق الصحراء والتراث، وهو عندما يغني يعيش الكلمات ويعطيها إحساس التراث الإماراتي الأصيل، فهو يمثل الصوت الإماراتي البدوي وتقديمه الأغاني الشعبية التراثية هو بحد ذاته تتويج للتراث نفسه”، مضيفاً أن عيضة الفنان الوحيد القادر على إيصال التراث بالصورة الجميلة لدى الشباب العاشق للفن.

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كما كان للملحن الإماراتي القدير علي كانو كلمة في حق أداء واختيار عيضة المنهالي للأغنيات التراثية قائلاً: “الفنان الإماراتي المميز عيضة المنهالي دأب في الفترة الأخيرة على إعادة تقديم بعض الأعمال الخالدة من تراث الإمارات، ولا شك أنها خطوة تحسب له كونه من الأصوات التي تميزت بأداء اللون الإماراتي الأصيل.. وكونه تحمل هذه المهمة، فإننا نشجعه على الاستمرار لأن الحفاظ على الموروث الشعبي والتراث وإعادة صياغته وتقديمه بالصورة اللائقة حتى يترسخ في أذهان الأجيال القادمة له واجب قومي تجاه الفن الإماراتي الأصيل.. وفقك الله”.

وعرض عيضة المنهالي الأغنية الجديدة عبر جميع صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب طرحها رسمياً عبر قناته في موقع يوتيوب بشكل يليق به وبالفن والتراث الإماراتي الأصيل.