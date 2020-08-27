أنوشكا شارما تكشف عن حملها بطفلها الأول

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الممثلة الهندية أنوشكا شارما عن نبأ حملها بطفلها الأول من زوجها لاعب الكريكت فيرات كولي. ونشرت أنوشكا صورة عبر صفحتها في تويتر، وكتبت قائلة: “سنصبح ثلاثة، سوف يصل الثالث في يناير 2021”. وقالت صحيفة “تايمز أوف انديا” إنه يبدو من الصورة أن أنوشكا حامل في شهرها الرابع. يذكر أن أنوشكا وفيرات قد تزوجا في ديسمبر 2017، وأخر أعمال أنوشكا كان فيلم ” زيرو” مع الممثل الهندي شاروخان، الذي صدر عام 2018.

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