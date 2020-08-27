بالصور – دمار بيروت بعدسة ورد الخال: “ما صدّقنا المنظر غصّيت وبكيت”

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الفنانة اللبنانية ورد الخال على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً مصوراً أظهرت من خلاله الدمار الذي لحق بأحياء العاصمة اللبنانية بيروت جراء الانفجار الكبير في منطقة المرفأ.
وتبين من خلاله أن عدداً كبيراً من الأبنية تعرض للضرر والدمار على إثر الفاجعة التي ألمت بآلاف الأسر اللبنانية والتي أودت بحياة المئات وأدت إلى إصابة الآلاف بجراح متفاوتة الخطورة.
وأرفقت الخال المقطع بتعليق جاء فيه: “أول مشوار ع بيروت بعد الكارثة… وصلنا ع مدخل المدينة ووقفنا. ما صدقنا المنظر وهيدا بعد ما فتنا أكتر عالأحياء. نحنا وماشيين بيقلّي باسم “حلوة بيروت”. غصّيت وبكيت. بعدنا منشوفها حلوة بعد كل اللي عم بيصير فيها… هيدي بيروت… أميرة نايمة ناطرة أميرها يوعّيها من نومها العميق”.
وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أعربوا عن تعاطفهم مع أهالي الضحايا والمتضررين، علماً أن العاصمة اللبنانية ما زالت تلملم جراحها بعد الحادث الأليم الذي تزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد ومع أزمة اقتصادية شديدة تعصف بالبلاد.
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