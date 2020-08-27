في طائرته الخاصة.. محمد رمضان يواصل استفزاز الجمهور

متابعة بتجـــــــــــرد: ما زال الفنان محمد رمضان يواصل استفزازاته باستعراض ما يملكه من سيارات ومقتنيات… وكان آخر استفزازاته استعراض طائرته الخاصة أثناء توجّهه إلى دبي برفقة أسرته.

ونشر رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” فيديو يظهر أفراد أسرته في بدايته وهم جالسون في أماكنهم في الطائرة ويضحكون، ومع استمرار التجول في الطائرة، يظهر رمضان في مكان ما بمفرده وهو يمارس التمرينات الرياضية ويستعرض عضلاته مرتدياً نظّارة شمسية، ويبدو عاري الصدر.

ورغم أن الفيديو حقق نِسب مشاهدات عالية قاربت المليون، تجاهل عدد كبير من الجمهور التعليق على الفيديو واكتفوا بوضع “إيموشن” تدل على التعجب.