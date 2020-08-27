كارول سماحة تُغني “قلبي وقع” لقصة “العاشق والمعشوق”

متابعة بتجــــــــــــرد: تقدّم النجمة اللبنانية كارول سماحة بصوتها الأغنية الخاصة بقصة “العاشق والمعشوق”، إحدى قصص الجزء الثالث من مسلسل “مدرسة الحب” الذي بدأ عرضه منذ أيام عبر شاشة OSN.

الأغنية بعنوان “قلبي وقع” وهي من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وكانت كارول قد سجّلتها منذ فترة بين لبنان ومصر.

جدير ذكره أن مسلسل “مدرسة الحب3” بطولة أمير كرارة، وجومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة.