"إمبلتا".. صوت شعب "تجراي" الإثيوبي في الأفراح والجنائز

تتعدد الآلات الموسيقية الشعبية بإثيوبيا، تبعا لتعدد القوميات والشعوب الإثيوبية، فلكل إقليم أغنياته ورقصاته كما تتنوع آلياته الموسيقية خاصة الشعبية والتقليدية.



وتختلف طرق صناعة وتجهيز هذه الآلات الموسيقية التقليدية من منطقة لأخرى مستخدمين المواد المحلية والبسيطة من أشجار البلاد المتنوعة كالخيزران والمواد الأخرى، ومنهم من يصنع آلاته الموسيقية من الجلود.

ومن هذه الآلات الموسيقية الشعبية نجد آلة "إمبلتا" الشعبية التي يستخدمها شعب تجراي بإقليم تجراي شمال إثيوبيا، وبعض مناطق إثيوبيا، وإن كان الفضل في صناعتها واستخدامها يرجع الى شعب تجراي.





وآلة "إمبلتا" غالبا ما يكثر استخدامها في المناسبات الرسمية والشعبية والاحتفالات الأسرية الخاصة، فعادة ما يحضر في المناسبات، مستخدميها والمتخصصين في استخدامها، وهم يحملونها على أكتافهم، خاصة مناطق شمال غرب تجراي.

"إمبلتا"، آلة بسيطة الشكل والتركيب تتكون من أنبوب واحد من الحديد بطول متر تقريبا، به فتحة من الجانبين، تصدر من أحد جوانبها الأصوات كالمزامير فيما يستخدم الطرف الآخر للنفخ بالفم، لإصدار الأصوات المتنوعة والجميلة وفق براعة مستخدمها.

ويظهر مستخدميها من الرجال وهم يطوفون في رقصة مستديرة، حيث يحمل كل منهما آلته مع قفزات متتالية كرقصات يشتهر بها أهل المنطقة.





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وتوجد هذه الآلة الموسيقية أيضا في منطقة جامو جوفا بجنوب إثيوبيا، وهو ما يؤكد على وجود علاقة بين القبائل المتواجدة في منطقة جامو جوفا، وقبيلة العقامي في شمال غرب تجراي بمنطقة عدي قرات التي تستخدم آلة "إمبلتا".

وتستخدم آلة "إمبلتا" الموسيقية، بجانب آلات موسيقية شعبية أخرى مثل "الكبرو" الطبل الإثيوبي المحلي الصنع، أو مع" الكرار" الطمبور ، وإن كان وجود "إمبلتا" الأكثر أهمية لما تتميز به من أصوات جميلة.

ولا يقتصر ظهور آلة "إمبلتا" الموسيقية في الاحتفالات والأفراح، إذ تشارك أيضا في مراسم الدفن والمواكب الجنائزية، حيث تصدر أصوات تعبر عن الحزن والفقد، وهي من العادات المتبعة لدي بعض القبائل في شمال وجنوب إثيوبيا.

كما تستخدم إمبلتا، في التنبيه للدعوة للاجتماع أو حول حدثا ما، أو التنبيه لمخاطر ما قد تحدق بالمجتمع أو الدعوة للتجمع، لأمر ما خاص بالمجتمع المحلي.

ويقول الفنان الإثيوبي الشاب فري سادق، أن إمبلتا آلة موسيقية تستخدم بكثرة في مناطق غرب وشمال غرب تقراي بشمال إثيوبيا، ولها ثلاث أصوات رئيسية وتستخدم في المناسبات الخاصة مثل الزواج والأعياد الوطنية والدينية مثل الغطاس، وفي الكنائس عند إخراج التوابيت من الكنسية، وتستخدم في مناسبات عديدة بجانب آلات موسيقية أخرى.





وأضاف "سادق"، أن صوت آلة "إمبلتا" له وقع خاص عندما تستمع إليه منفردا، يجذبك من أول وهلة وهذه الآلة علي الرغم من بساطتها الإ أن ما تصدره من أصوات دائما مايكون مؤثر لدي المستمع لصوتها القوي.





