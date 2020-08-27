عارضة أزياء تعيد الحب إلى قلب براد بيت.. 6 حقائق عن المحبوبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدو أن الحب وجد طريقه إلى قلب النجم براد بيت من جديد، إذ تصدرت أخبار حياته العاطفية الصحف الأمريكية والعالمية بعد التقاط صور له برفقة عارضة أزياء ألمانية.

ووصل براد مطار Le Bourget الفرنسي في باريس أمس الأربعاء برفقة عارضة الأزياء نيكول بوتيرالسكي، مرتدين ملابس عادية وملتزمين بوضع القناع الوقائي تجنبًا لفيروس كوفيد-19 في طريقهم إلى جنوب فرنسا.

وأكدت مجلة Us الأمريكية أن الثنائي يتواعد منذ فترة في الوقت التي مازالت قضية انفصال براد بيت وأنجلينا جولي بين يد القضاء للبت في حكم حضانة أبنائهما الستة.

ينشغل العالم حاليًا بجمع معلومات حول حبيبة براد الجديدة، لذا تقدم مجلة "إل" الأمريكية أبرز المعلومات التي نحتاج معرفتها عن نيكول.



1- عارضة أزياء ووجه مجلة "إل"





"نيكول"، التي تستخدم نيكو كاسم حركي لها، هي عارضة أزياء محترفة عملت مع وكالة كثيرة شهيرة، يبلغ طولها 5.10 إنش أي 177.8 سم.

ظهرت على أغلفة مجلة إل وهاربر بازاز في نسختهم الألمانية، وكانت ترغب في أن تصبح عالمة أحياء بحرية قبل أن يتم اكتشافها على يد مستكشف مواهب في ديزني لاند باريس وهي في الـ 13 من عمرها.



2- خلفية عالمية





نيكول من بلدة برجكامن الألمانية، ولديها أصول بولندية، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

تتحدث نيكول خمس لغات، ويبدو من حسابها على موقع إنستجرام أنها تقسم وقتها بين مدينتي لوس أنجلوس وبرلين، كما نشرت صورًا أيضًا من رحلاتها إلى إيبيزا وساحل أمالفي الإيطالي.

ندما سُئلت عن قوتها العظمى الوحيدة في ملفها الشخصي في وكالة الأزياء، أجابت: "السفر في الوقت المناسب حتى أتمكن من زيارة كل تلك الأحداث المذهلة والتاريخية بنفسي".



3- أم





براد هو أب لـ 6 أبناء من زوجته السابقة أنجلينا جولي وهم: مادوكس 19 عامًا وباكس 16 عامًا وزهارا 15 عامًا وشيلوه 14 عامًا والتوأم نوكس وفيفيان 12 عامًا، ونيكول أيضًا أم ولكن عائلتها أصغر حجمًا.

لا تتحدث نيكول كثيرًا عن ابنها، إلا أنها نشرت صورة برفقته شهر فبراير/شباط الماضي، مرفقة بتعليق: "طاقة الملائكة، أفضل صديق، أفضل صحبة، العصابة!".

وفي شهر مايو أيضًا نشرت صورة لها على إنستجرام مرفقة بتعليق: "حطاب شكر وحب للأمهات اللاتي يعملن بجد ولا ينمن ويقلقن بشدة أنتن عظماء".



Advertisements

4- سياسية





مثل براد، لا تترد نيكول في تسليط الضوء على القضايا التي تهتم بها على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشرت في مايو/أيار صورة لها مرتدية قميصًا كتب عليه "احموا الأطفال، وليس البنادق".



5- سبق وتحدثت عن براد بيت





هناك بعض الإشارات الخفية لعلاقة براد ونيكول على صفحة الأخيرة الشخصية على إنستجرام، توحي أن الثنائي يتواعد منذ شهور.

نشرت نيكول عدة صور ملحقة بتعليقات مثل: حبي ونصفي الآخر خلال الشهرين الماضيين، على الرغم من أنها لم تحدد بشكل مباشر ما إذا كانت تكتب عن براد أو عن شريك سابق.

في 28 مارس/أذار، علقت العارضة على صورة لها وهي ترتدي بدلة رياضية، وتحمل مشروبًا: "أيام السبت هذه الأيام بالنسبة لي هي انعكاس للذات، وقراءة الكتب، وقضاء الوقت مع نصفي الأفضل."



6- ليست الحبيبة الأولى في حياة براد

هذه ليست المرة الأولى التي يشاع أن براد بيت على علاقة عاطفية بأحداهن منذ انفصاله عن زوجته السابقة أنجلينا جولي عام 2016.

منذ فترة أشيع أن الممثل الفائز بالأوسكار مرتبط بعلية شوكت، إلا أن الأخيرة نفت الشائعات وأكدت على صداقتهن، وقبلها تداولت الصحف علاقته بأستاذة معهد MIT للتكنولوجيا نيري أوكسمن، قبل أن تنفي الأخيرة تمامًا.

وانتشرت كذلك عدة إشاعات عن عودة براد بيت إلى زوجته السابقة جينيفر أنيستون، إلا أن أصدقاء مشتركين نفوا هذه الإشاعة مؤخرًا، وأكدا أن الصداقة هي كل ما يجمعهما.