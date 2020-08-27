"يا حياتي كم بشكيلك".. عيضة المنهالي يشدو بروائع التراث الإماراتي

قال عدد من المثقفين والإعلاميين في دولة الإمارات، إن الفنان الإماراتي عيضة المنهالي الملقب بين جمهوره بـ"صوت الإمارات" أبدع في إحياء فن التراث الإماراتي الأصيل بصوته وإحساسه وأدائه المتفرد، مؤكدين أنهم يلمسون بصوته عبق الصحراء.



وقد طرح "صوت الإمارات"، الأربعاء، أغنية من روائع الفن الإماراتي التراثي بعنوان "يا حياتي كم بشكيلك" وسط تفاعل كبير من الجمهور في الإمارات والخليج، مثنين على قوة الأداء ونجاح الاختيار، حيث قدمها بإحساسه وأسلوبه مع عزف آلة العود للموسيقي عبدالله البلوشي.

من جهته، أثنى الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، على أداء عيضة المنهالي لمجموعة من الأغنيات التراثية الإماراتية.



ونشر تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال فيها: "تحية للفنان عيضة المنهالي لجهده الذي يشكر عليه في إحياء الفن الإماراتي الأصيل عبر سلسلة جادة "من روائع الفن الإماراتي"، وهو دليل على ذائقته العالية وشعوره بالمسؤولية، هنا يعيد إحياء أغنية لعلي بن روغة، ليعيد التذكير بالإرث الشعري البديع والتراث الفني الرفيع"، ليضيف في نهاية تغريدته. "فنان رائع مع رائعة فنية".





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فيما وصف الشاعر الإماراتي الشيخ ماجد بن سلطان الخاطري في حديث إعلامي ما يقدمه المنهالي من أعمال متنوعة وتراثية قائلا: "نلتمس في صوت وأداء عيضة المنهالي عبق الصحراء والتراث، وهو عندما يغني يعيش الكلمات ويعطيها إحساس التراث الإماراتي الاصيل، فهو يمثل الصوت الإماراتي البدوي وتقديمه الأغاني الشعبية التراثية هو بحد ذاته تتويج للتراث نفسه".

وأضاف أن عيضة الفنان الوحيد القادر على إيصال التراث بالصورة الجميلة لدى الشباب الجديد العاشق للفن.

كما كان للملحن الإماراتي القدير علي كانو كلمة في أداء واختيار عيضة المنهالي للأغنيات التراثية قائلاً: "الفنان الإماراتي المميز عيضة المنهالي دأب في الفترة الأخيرة على إعادة تقديم بعض الأعمال الخالدة من تراث الإمارات ذي الخصوصية، ولا شك أنها خطوة تحسب له كونه من الأصوات التي تميزت بأداء اللون الإماراتي الأصيل".





وأضاف: "كونه تحمل هذه المهمة، فاننا نشجعه على الاستمرار لأن الحفاظ على الموروث الشعبي والتراث وإعادة صياغته وتقديمه بالصورة اللائقة حتى يترسخ في أذهان الأجيال القادمة له واجب قومي تجاه الفن الإماراتي الأصيل.. وفقك الله".

وعرض عيضة المنهالي الأغنية عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وتداولها عدد كبير من المتابعين والمهتمين.