مفاجآت بأول حفل "أونلاين" لسميرة سعيد عبر "تيك توك"

الخليج 365الخميس 2020/8/27 03:37 م بتوقيت أبوظبي
تستعد الفنانة المغربية سميرة سعيد، لإحياء حفل ضخم لجمهورها ومحبيها، وسيكون "أونلاين" عبر الحساب الشخصي لها بتطبيق "تيك توك"، الخميس، ١٠ سبتمبر المقبل، في الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
ومن المقرر أن تكشف سميرة سعيد عن أغنية جديدة تشدو بها للمرة الأولى خلال الحفل.
كما سيحمل الحفل العديد من المفاجآت للجمهور، نظرا لأنه أول حفل أونلاين للديفا سميرة سعيد، وفقا لشركة "هاي ويف" المنظمة للحفل.
وقد تواجدت الديفا مؤخرا على تطبيق "تيك توك" من خلال إنشاء حساب شخصي لها، وبثت العديد من الفيديوهات التي تفاعل معها جمهورها ومحبيها.
يذكر أن سميرة انتهت مؤخرًا من تصوير عدد من أغنيات ألبومها الجديد، الذي لم تحدد موعد صدوره حتى الاَن.
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