قبرص تستعين بالاتحاد الأوروبي ضد استفزازات تركيا بالمتوسط المزيد

دعت قبرص الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى الوقوف بجانبها ضد تصرفات تركيا غير القانونية في منطقة شرق المتوسط والتي أثارت غضبا ضد أنقرة.

وقال وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليديسن: "أدعو الاتحاد الأوروبي للوقوف ضد تصرفات تركيا غير القانونية والاستفزازية في شرق المتوسط".

وتتهم قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، أنقرة بـ"القرصنة" بسبب أعمال الحفر التي تقوم بها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

Advertisements

والأحد الماضي، أعلنت تركيا مد مهام سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث شرقي المتوسط حتى 27 أغسطس/آب الجاري.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا كبيرا بين قبرص واليونان من جهة وأنقرة من جهة أخرى منذ إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سفينة أبحاث إلى هناك للتنقيب عن الغاز والنفط.

وشهدت أزمة المتوسط تدخلات دولية للتهدئة، حيث وصلت سفينة حربية أمريكية ضخمة إلى جزيرة كريت اليونانية، في مهمة لمراقبة التوترات المتصاعدة.



يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه فرنسا أيضا فرقاطتين في شرق البحر المتوسط، وهي خطوة لفتت انتباه موسكو التي سارعت بتحريك إحدى فرقاطاتها هي الأخرى.