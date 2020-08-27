جو رعد يغني "بيروت يا جريحة"

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تعبيرا منه عن حزنه وأسفه على ما أصاب أهالي العاصمة البنانية بيروت أطلق الفنان جو رعد أغنية وطنية خاصة ببيروت تحت عنوان "بيروت يا جريحة". وتعتبر الأغنية تعبيرا رمزيا منه للتضامن مع الضحايا والجرحى والذين فقدوا بيوتهم في الانفجار المروّع الذي هزّ لبنان في الرابع من آب.
الأغنية من كلمات الشاعر فيليب بارودي، ألحان وسيم بستاني، توزيع روبير الاسعد وميكس وماسترينغ نور الاسعد وتسجيل استديو UR WAY STUDIO. أما الفيديو فهو من إخراج مارون الأسمر، انتاج وتنفيذ فرح النابلسي، وتشاهدونه مرفقاً.
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