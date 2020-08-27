سوسن بدر ترد على تعليق "انت لسه عايشة"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







نشرت الفنانة القديرة سوسن بدر فيديو قصير وهي ترقص على أنغام أغنية حسين الجسمي الجديدة" بالبنط العريض". وعبرت بدر عن إعجابها للأغنية بطريقة بدت فيها تتراقص بشكل ناعم في الوقت الذي تقرأ فيه سيناريو أحد الأعمال ولكنها في ذات الوقت تسمع كلمات الأغنية وتتمايل مع الموسيقى ثم تمزح فور نطق كلمة "كهربا".

وردت بدر على تعليق احدى متابعاتها حيث سخرت منها بالقول " انت لسه عايشة"، فأجابت: "الحمد لله وبعدين بتسأليني أنا ليه أسالي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لكل إنسان عمره".