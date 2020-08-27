جيجي حديد تستعرض حملها في آخر مراحله

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نشرت عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد صورا جديدة لحملها على حسابها الخاص على انستغرام. وظهرت حديد بفستان من الشيفون الأبيض في جلسة تصوير أشرف عليها المصوران الفوتوغرافيان، لويجي مورينو وإيانغو هينتسي.

وحصدت الصورة الأولى، التي تظهر حديد جاثية على ركبتيها، نحو 4 ملايين إعجاب خلال ساعة واحدة، إضافة إلى عشرات آلاف التهاني والتمنيات الطيبة.

ونشرت صورة أخرى لها وعلقت: "أقدس هذا الوقت... أقدر كل حبكم وتمنياتكم الطبية، ولا أستطيع نسيان التقاط هذه الصور المميزة برفقة أصدقائي... شكرا لكم، وأحبكم".

وهذه المرة هي الأولى التي تخضع فيها حديد لجلسة تصوير خلال في فترة الحمل، ونقل موقع "E! News" عن مصدر مقرب منها أنها وصديقها، الموسيقار وعارض الأزياء من أصول باكستانية، زين مالك، البالغ 27 عاما، متحمسان بالفعل بأنهما سيصبحان والدين قريبا جدا، وهو ما يتوقع أن يحدث في أوائل سبتمبر.