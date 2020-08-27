غداً..لقاء غنائي مشوق لـ عمرو دياب مع جمهوره "أون لاين"

يستعد الهضبة عمرو دياب، لحفله الغنائي الأول من نوعه لجمهوره، حيث يلتقي بهم في حفل غنائي عبر تقنية "أون لاين"، وذلك عبر تطبيق خاص بإحدى شركات المحمول الكبرى في مصر.

يذاع الحفل غداً الجمعة في تمام الساعة الـ 5 ، من خلال تحميل التطبيق الخاص بالشركة لمشاهدة الحفل مجاناً.

يعتبر نوع الحفل تجربة جديدة لدياب مع جمهوره، حيث كانت أخر لقاءاته الغنائية المباشرة معهم من خلال حفله في التجمع الخامس خلال شهر مارس الماضي احتفالاً بإصدار أحدث ألبوماته"سهران"، حيث تميز الحفل بحضور عدد ضخم من جماهيره، وقدم باقة غنائية كاملة من ألبومه الجديد، بالإضافة إلى عدد

من أغنياته القديمة المفضلة لدى جمهروه أبرزها"ميال، متخافيش، شوقنا، ليلي نهاري،..وغيرها.

يذكر أن دياب قد طرح حديثاً كليب أغنية "أماكن السهر"، الذي يقترب من الـ 4 مليون مشاهدة، خلال 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:أسامة الهندي، والكليب من إخراج: أحمد النجار.

اقرأ أيضاًً..موعد عرض حفل عمرو دياب الغنائي أون لاين

Advertisements