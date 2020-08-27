فيديو .. تميم يونس: باسم سمير متحرش

نشر الفنان تميم يونس فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وصرح تميم من خلاله أنه تعرضه للتحرش على يد الدكتور باسم سمير، مؤكدًا إنه كان 22 عامًا عندما تعرض لتلك الواقعة التي حدثت أثناء فترة الخطوبة، حيث ذهب لأحد أطباء الأسنان لخلع ضرسه، لكنه بسبب خطأ طبي أصيب بنزيف وأخذ يبحث عن طبيب آخر لإصلاح ذلك وإجراء عملية.

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وأشار تميم أنه ذهب إلى طبيب مقرب من أسرة خطيبته، وكان رجلًا متزوجًا ولديه أبناء، مشيرًا إلى أنه كان يلتقى به كل يوم جمعة عند أسرة خطيبت، كما أنها تواصلت مع هذا الشخص بصفته طبيب العائلة كما أنه معروف لدى بعض الفنانين والمشاهير، فقرر فتح عيادته لإجراء الجراحة له.

وتابع تميم يونس قائلًا: عندما ذهبت إلى الطبيب كانت خطيبتي في انتظاري بالخارج، فاستغل الطبيب

ذلك وبدأ في طرح أسئلة جنسية، وبعد ذلك طلب مني ذلك الطبيب أن يعطيني حقنة في العضل، ثم شد بنطاله وحاول التحرش بي.

وأنهى الفنان تميم يونس حديثه قائلًا: قمت بدفعه بعيدًا عنى، استنكارًا لما فعل فادّعى أننى أصبت بالتهيؤات بسبب البنج، وبعدها قال إلى عائلة خطيبتس ده كان بيخرف تحت تأثير البنج، لافتًا إلى أنه بعد ذلك سمع بعض الحكايات عن وقائع مماثلة حدثت مع مرضى آخرين لدى هذا الطبيب، مطالبًا بمحاكمته وإيقافه.