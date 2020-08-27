فيديو.. حسين الجسمي يتخطى الـ 23 مليون مشاهدة بأغنية "بالبنط العريض"

تخطت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب حسين الجسمي حاجر الـ23 مليون مشاهدة خلال إسبوعين من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. أغنية بالبنط العريض من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان حسين الجسمي، توزيع ومكساج وماستر توما، وأبدى متابعي Advertisements الجسمي إعجابهم بالأغنية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي. الجسمي إعجابهم بالأغنية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي. يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية للجسمي أغنية"أهواك للموت"، من كلمات: العالية، ألحان ورؤية موسيقية حسين الجسمي، توزيع وليد فايد، والذي كسرت حاجز الـ 3 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

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