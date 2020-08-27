نسمة محجوب تُحيى حفلين على سيد درويش والنافورة

تُحيي الفنانة نسمة محجوب حفلين: الأول اليوم على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، والثاني مساء غدٍ الجمعة 28 أغسطس على ‏مسرح النافورة بالقاهرة. وذلك ضمن برنامج العروض الجادة Advertisements والمتنوعة التي تقدمها دار الأوبرا المصرية.‏ والمتنوعة التي تقدمها دار الأوبرا المصرية.‏ وقد أعدت الفنانة نسمة محجوب برنامجًا فنيًا يضم باقة مميزة من المؤلفات العربية التي أجادت أداءها، إضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها: يا ‏عاشقة الورد، اعتزلت الغرام، يا محروسة، مفيش حكاية حب صدفة، وجوه مستغربة، على طبيعتى، دور على السعادة، إلى جانب عدد من ‏أشهر الأغاني الفرنسية والإنجليزية.‏ أجادت أداءها، إضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها: يا ‏عاشقة الورد، اعتزلت الغرام، يا محروسة، مفيش حكاية حب صدفة، وجوه مستغربة، على طبيعتى، دور على السعادة، إلى جانب عدد من ‏أشهر الأغاني الفرنسية والإنجليزية.‏

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