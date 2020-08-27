من الطفولة حتى الشباب.. شاهد ابرز صور أبناء عمرو دياب

بعد نشر الفنانة شيرين رضا، صورة لابنتها الوحيدة نور عمرو دياب معبرة عن اشتياقها لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، احتلت نور مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل، واهتم الجمهور بمشاهدة الصورة والتعرف على باقي اشقاء نور من الفنان عمرو دياب.

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ويذكر أن الهضبة عمرو دياب تزوج مرتين الأولى عام 1989من الفنانة شيرين رضا وانجب منها ابنته الكبرى نور، ثم وقع الانفصال

وتزوج من السعودية زينة محمد عاشور عام 1994 واثمرت الزيجة عن ثلاث ابناء وهما "التؤام كنزي وعبدالله" والصغيرة جنا.

ويعرف أن أبناء عمرو دياب يعيشا خارج البلاد ويتلقوا تعليمهم من الخارج، ومن وقت لأخر يصبحوا حديث السوشيال ميديا بصورهم التي ينشروها علىى صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعي.

وبأحد اللقاءات الصحفية العالمية أكد أبناء عمرو دياب الصغار، أن والدهم مصدر دعم دائم لهم،

وأن حياتهم بالخارج جعلتهم بعيدا عن الأضواء ولن تؤثر شهرته عليهم، موضحين أن بعد المسافة واختلاف المكان الذي يعيشا فيه لن يغير من علاقتهم به بل يظلوا على تواصل دائم.

وكان أخر أعمال الهضبة عمرو دياب فيديو كليب "في أماكن السهر"، التي لاقى نجاح جماهيري كبير ونسبة مشاهدة عالية حقققتها الساعات الأولى من طرحه على موقع الفيديوهات العالمي"اليوتيوب".

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ويهتم الجمهور بمعرفة ابناء المشاهير وتغيير شكلهم على مدار السنوات، ونستعرض بعض صور ابناء عمرو دياب من الزيجتين وكيف تغيرت ملامحهم من الطفولة حتى الشباب.

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صور ابناء عمرو دياب