ليلة غنائية لأم كلثوم في الأوبرا المصرية

تستقبل دار الأوبرا المصرية، الليلة، على أحد مسارحها، ليلة غنائية ساهرة لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك ضمن فعاليات عودة أنشطتها الثقافية والغنائية بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر.

يقام الحفل الليلة الساعة الـ8 والنصف مساءً، على المسرح

المكشوف، بصوت غنائي مميز للفنانة ريم حمدي، والفنان رحاب عمر، من فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، وقيادة موسيقية من الموسيقار صلاح غباشي.

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا

من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض؛ إذ إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.