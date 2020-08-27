شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها ، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".
نشرت منة صور لها من كواليس مسلسلها الجديد"شارع9"، وعلقت عليها قائلة:" شخصية "ريم"، مسلسل 'شارع٩' ،قريباً، والمسلسل من بطولة:رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغني، من تأليف: د. حسين مصطفى محرم، وإخراج: محمد عبدالخالق .
يذكر أن آخر أعمال منة ظهورها في الكليب"جمالها"، للمطرب حمادة هلال، والذي تخطى الـ 13 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. منة عرفة في كواليس أحدث أعمالها الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.