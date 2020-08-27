صور.. منة عرفة في كواليس أحدث أعمالها الفنية

شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها ، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

نشرت منة صور لها من كواليس مسلسلها الجديد"شارع9"، وعلقت عليها قائلة:" شخصية "ريم"، مسلسل 'شارع٩' ،قريباً، والمسلسل من بطولة:

رانيا يوسف ، أحمد وفيق، محمود عبد المغني، من تأليف: د. حسين مصطفى محرم، وإخراج: محمد عبدالخالق .

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يذكر أن آخر أعمال منة ظهورها في الكليب"جمالها"، للمطرب حمادة هلال، والذي تخطى الـ 13 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"