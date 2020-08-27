يقيم قصر المانسترلي بالمنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بمسرح الحديقة الصيفي حفل المطربة "نيفين رجب" ومجموعتها الموسيقية، وذلك الثامنة مساء الأحد 6 سبتمبر.
حيث تُقدم "رجب" مجموعة متنوعة من أروع الألحان المصرية والعربية لكبار المؤلفين والملحنين سواء من التراث أو من الأغاني المعاصرة، مثل: "قدك المياس" من التراث الحلبي، ومن كلمات وألحان الموسيقار بليغ حمدي "بنلف نلف"، و"حلوة يا بلدي" التي تغنت بها داليدا من ألحان مروان سعادة، وتُغني للسيدة فيروز "بتذكرك بالخريف" التي كتبها ولحنها زياد الرحباني، "قال جاني
يشارك نيفين رجب في حفلها مجموعة من أمهر العازفين في تكوين رباعي "Quartet" هم شريف مصطفى "بيانو" - محمد شرارة " فيولينة" - كريم عدنان "كنتراباص" - هاني بدير "إيقاع وبركشن".
يُذكر أن "رجب" قد شاركت في العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية ومركز الدبلوماسيين الأجانب، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وكان لها مشاركة متميزة وتكريم في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، كما ساهمت بالغناء في العديد من الحفلات الخيرية، منها الحفل الذى أقيم لصالح مشروع مستشفى الأورام بالقصر العيني، كما تعاونت مع مجموعة من الموسيقيين الشباب مثل المايسترو "جورج قلته" ومن
الملحنين "عادل حقي، مدين، وتامر علي وغيرهم"، ومن الشعراء " تامر حسين، حسين محرم .. وغيرهم"، من خلال الأغاني الخاصة بها مثل "كانت حكاية" و"كل آخر يوم".
يذكر أن المطربة "نيفين رجب" نشأت فى أسرة فنية موسيقية، فوالدها المايسترو أ.د. رضا رجب عازف الكمان الشهير وعميد المعهد العالي للموسيقي العربية الأسبق .
كانت هذه تفاصيل خبر "نيفين رجب" تشدو بمسرح المانسترلي الصيفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.