"نيفين رجب" تشدو بمسرح المانسترلي الصيفى

يقيم قصر المانسترلي بالمنيل التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بمسرح الحديقة الصيفي حفل المطربة "نيفين رجب" ومجموعتها الموسيقية، وذلك الثامنة مساء الأحد 6 سبتمبر.

حيث تُقدم "رجب" مجموعة متنوعة من أروع الألحان المصرية والعربية لكبار المؤلفين والملحنين سواء من التراث أو من الأغاني المعاصرة، مثل: "قدك المياس" من التراث الحلبي، ومن كلمات وألحان الموسيقار بليغ حمدي "بنلف نلف"، و"حلوة يا بلدي" التي تغنت بها داليدا من ألحان مروان سعادة، وتُغني للسيدة فيروز "بتذكرك بالخريف" التي كتبها ولحنها زياد الرحباني، "قال جاني

بعد يومين" كلمات الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد والحان الموسيقار جمال سلامة، كما تُغني من الأغاني والألحان الحديثة لمروان خوري وشيرين وأصالة وفضل شاكر ووائل جسار ومدحت صالح ... وغيرهم.يشارك نيفين رجب في حفلها مجموعة من أمهر العازفين في تكوين رباعي "Quartet" هم شريف مصطفى "بيانو" - محمد شرارة " فيولينة" - كريم عدنان "كنتراباص" - هاني بدير "إيقاع وبركشن".يُذكر أن "رجب" قد شاركت في العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية ومركز الدبلوماسيين الأجانب، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وكان لها مشاركة متميزة وتكريم في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، كما ساهمت بالغناء في العديد من الحفلات الخيرية، منها الحفل الذى أقيم لصالح مشروع مستشفى الأورام بالقصر العيني، كما تعاونت مع مجموعة من الموسيقيين الشباب مثل المايسترو "جورج قلته" ومنالملحنين "عادل حقي، مدين، وتامر علي وغيرهم"، ومن الشعراء " تامر حسين، حسين محرم .. وغيرهم"، من خلال الأغاني الخاصة بها مثل "كانت حكاية" و"كل آخر يوم".يذكر أن المطربة "نيفين رجب" نشأت فى أسرة فنية موسيقية، فوالدها المايسترو أ.د. رضا رجب عازف الكمان الشهير وعميد المعهد العالي للموسيقي العربية الأسبق .