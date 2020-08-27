فيديو.. تامر حسني يتخطى الـ5 ملايين مشاهدة بأغنية "لينا حياة بعدين"

حقق الفنان تامر حسني، أكثر من 5 ملايين مشاهدة بأغنيته الجديدة "لينا حياة بعدين"، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية كلمات: أحمد المالكي، ألحان: شريف بدر، توزيع: هيثم راضي، تأتي الأغنية كتتر درامي لمسلسل "مدرسة الحب". Advertisements يذكر أن آخر إصدارات تامر الغنائية كانت من خلال كليب أغنية "وأنت معايا" بمشاركة الشاب خالد، والفنان عبدالفتاح الجريني، الذي حقق أكثر من 18 مليون مشاهدة، الأغنية كلمات وألحان: تامر حسني، إضافة إلى فيلمه السينمائي المنتظر "مش أنا" بمشاركة الفنانة حلا شيحا، الذي من المفترض طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة. خالد، والفنان عبدالفتاح الجريني، الذي حقق أكثر من 18 مليون مشاهدة، الأغنية كلمات وألحان: تامر حسني، إضافة إلى فيلمه السينمائي المنتظر "مش أنا" بمشاركة الفنانة حلا شيحا، الذي من المفترض طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

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