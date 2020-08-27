فن ومشاهير

ميسي يرتدي 10 قمصان لأندية مختلفة بأقل من 24 ساعة

0 نشر
محرر مـ 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ 5 دقائق

تكهنات حول مستقبل الأسطورة

ازدادت التكهنات حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، بعد إعلانه عن نيته بمغادرة صفوف فريق الأسباني.

بعد أقل من 24 ساعة من الكشف عن طلب ليونيل ميسي، الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور للنجم الأرجنتيني، وهو يرتدي قصمان بعض الأندية التي تحلم جماهيرها بقدومه.

وما ساعد في انتشار صور ميسي بقمصان الأندية الأشهر أوروبيا، تبني وسائل الإعلام الفكرة، ونشرها على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بانتظار ما سيسفر عنه طلب اللاعب بتفعيل بند في عقده يسمح له بالرحيل عن برشلونة مجانا.

ولعل صورة ميسي وهو يرتدي قميص مانشستر سيتي الأكثر انتشارا وتداولا، بعدما أشارت التقارير الصحفية لقرب انتقاله للفريق السماوي بسبب وجود المدرب الإسباني بيب جوارديولا على رأس الإدارة الفنية هناك.

وتخيل البعض أن ميسي قد ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي ويلعب بجوار النجم البرتغالي غريمه لسنوات في ملاعب .

كما ظهرت تصاميم لميسي بقميص إنتر ميلان الإيطالي الذي يحلم منذ سنوات بضم ميسي، فضلا عن ظهوره بقمصان مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وأرسنال وإيه سي ميلان وإيه سي روما وباريس سان جيرمان.

Advertisements

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يرتدي 10 قمصان لأندية مختلفة بأقل من 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا