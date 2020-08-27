ميسي يرتدي 10 قمصان لأندية مختلفة بأقل من 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ 5 دقائق

ازدادت التكهنات حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، بعد إعلانه عن نيته بمغادرة صفوف فريق برشلونة الأسباني.

بعد أقل من 24 ساعة من الكشف عن طلب ليونيل ميسي، الرحيل عن نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور للنجم الأرجنتيني، وهو يرتدي قصمان بعض الأندية التي تحلم جماهيرها بقدومه.

وما ساعد في انتشار صور ميسي بقمصان الأندية الأشهر أوروبيا، تبني وسائل الإعلام الفكرة، ونشرها على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بانتظار ما سيسفر عنه طلب اللاعب بتفعيل بند في عقده يسمح له بالرحيل عن برشلونة مجانا.

ولعل صورة ميسي وهو يرتدي قميص مانشستر سيتي الأكثر انتشارا وتداولا، بعدما أشارت التقارير الصحفية لقرب انتقاله للفريق السماوي بسبب وجود المدرب الإسباني بيب جوارديولا على رأس الإدارة الفنية هناك.

وتخيل البعض أن ميسي قد ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي ويلعب بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غريمه لسنوات في ملاعب الدوري الإسباني.

كما ظهرت تصاميم لميسي بقميص إنتر ميلان الإيطالي الذي يحلم منذ سنوات بضم ميسي، فضلا عن ظهوره بقمصان مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وأرسنال وإيه سي ميلان وإيه سي روما وباريس سان جيرمان.

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