كليبرز يحقق انتصاراً قياسياً على مافريكس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ 6 دقائق

في سلسلته مع دالاس مافريكس استعاد لوس انجلس كلبيرز المبادرة وتقدم عليه 3-2، وذلك بعد أن اكتسحه 154-111 في الدور الأول من “بلاي أوف” الدوري الأميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين الذي يستكمل في “فقاعة” مجمع وورلد ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا من دون جمهور بسبب تداعيات فيروس “كوفيد-19″.

هيمن كليبرز تماما على مجريات مباراة الثلاثاء وأصبح على بعد خطوة من حجز بطاقته الى نصف نهائي المنطقة الغربية، مسجلا أكبر عدد نقاط في تاريخ مشاركاته في الأدوار الإقصائية. وحسم كليبرز المباراة الخامسة بعدما نجح في الحد من خطورة دونسيتش الذي اكتفى بـ22 نقطة (6 محاولات ناجحة فقط من أصل 17)، بعد أن حقق السبت الـ”تريبل دابل” الثاني تواليا بتسجيله 43 نقطة مع 17 متابعة و13 تمريرة حاسمة. وفرض بول جورج وكواهي لينارد إيقاعهما على مافريكس منذ بداية اللقاء، حيث سجل الأول 35 نقطة والثاني 32 نقطة مع 7 متابعات ومونتريزل هاريل 19 مع 11 متابعة.

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وبغياب اللاتفي كريستابس بورزينغيس عن مافريكس للمباراة الثانية تواليا بسبب إصابة في ركبته اليمنى، واصل كليبرز هيمنته في الشوط الثاني الذي وصل خلاله الفارق حتى 45 نقطة بغياب مدرب دالاس ريك كارلايل نتيجة طرده في الربع الثالث من اللقاء. وفي المنطقة الغربية أيضا، أرجأ دنفر ناغتس الحسم وقلص الفارق الى 2-3 في سلسلته مع يوتا جاز بفوزه في المباراة الخامسة 117-107، وذلك بفضل جمال موراي الذي سجل 33 من نقاطه الـ42 في الشوط الثاني. وعلى غرار المباراة الرابعة التي سجل فيها 50 نقطة بدون أن يتمكن من تجنيب ناغتس الهزيمة، قدم موراي أداء خارقا الثلاثاء ونجح في 17 من محاولاته الـ26 كما ساهم بثماني تمريرات حاسمة، آخرها للصربي نيكولا يوكيتش الذي ترجمها الى ثلاثية في آخر 23,6 ثانية، ضمن بها الفوز لفريقه. واشاد يوكيتش الذي أنهى اللقاء بـ31 نقطة مع 6 متابعات، بزميله موراي بالقول “نحن نفوز بالمباريات أو نكون قريبين جدا من ذلك كلما لعب بهذه الطريقة. هذا ما نحتاجه منه”.

وقال مدرب ليون رودي غارسيا في مؤتمر صحافي الاربعاء: “سنعود إلى المنافسة المحلية برغبة في إظهار نفس الوجه الذي برزنا به في دوري أبطال أوروبا. يجب أن نحقق انطلاقة قوية. نجحنا في القيام بأشياء عظيمة، وكنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمنا وبالتالي نريد الاستمتاع مرة أخرى”.

وأضاف: “واصلنا العمل في الملعب. سيكون لدينا موقف تكتيكي مختلف عن دوري الأبطال. سيتعين علينا خلق مساحات في مواجهة ديجون. سنجد دفاعا متكتلا وفريقا قويا دفاعيا”.