بعد المغامرة القارية ليون يعود إلى المنافسة المحلية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ 21 دقيقة

بعد 9 أيام من انتهاء مغامرته القارية بخروجه من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، يعود ليون إلى المنافسة المحلية بخوض مباراته الأولى في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، حيث يستضيف ديجون الجمعة، في افتتاح المرحلة الثانية.

وأبلى ليون البلاء الحسن في مسابقة دوري أبطال أوروبا بإقصائه مرشحين بارزين للقب هما جوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنكليزي في ثمن وربع النهائي على التوالي، قبل أن تتوقف مغامرته القارية عند دور الأربعة الذي بلغه للمرة الثانية في تاريخه وخرج على يد بايرن ميونيخ الألماني (0-3) على غرار إنجازه الأول عام 2010.

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ويختلف موسم ليون الجديد عن مواسمه الـ23 السابقة، كونها المرة الأولى التي سيكتفي فيها بالمنافسة محليا فقط بعدما فشل في حجز بطاقته إلى المسابقتين القاريتين دوري الأبطال والدوري الأوروبي “أوروبا ليغ”، وذلك بعدما قرر الاتحاد الفرنسي ايقاف الدوري نهائيا الموسم الماضي بسبب فيروس “كوفيد-19” واعتماد ترتيب كان فيه ليون سابعا وبالتالي خارج المنافسات القارية.

وغاب ليون عن المرحلة الأولى حيث تأجلت مباراته ضد مونبلييه إلى 15 أيلول المقبل بسبب مشاركته القارية على غرار باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي تأجلت مباراته ضد ضيفه متز إلى 16 المقبل لخوضه نهائي مسابقة دوري الأبطال وخسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1.

وسيحاول ليون استغلال معنويات لاعبيه العالية عقب الانجاز القاري لتعميق جراح ديجون الذي خسر مباراته الاولى على ارضه امام ضيفه أنجيه 0-1 السبت الماضي.