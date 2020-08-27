أنغام تطرح أحدث كليباتها “بحبك وبرتاحلك” على “تيك توك”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ 26 دقيقة

أعلنت المطربة المصرية أنغام عن إطلاق كليبها الغنائي الجديد “بحبك وبرتاحلك”، وذلك عبر حسابها على موقع تيك توك.

وكتبت قائلة: “أغنيتي الجديدة بحبك وبرتاحلك، يا رب تعجبكم، مستنية تفاعلكم وفيديوهاتكم على هاشتاج #بحبك_وبرتاحلك”.

فيما روجت لأغنيتها الجديدة عبر حسابها على تويتر، قائلة: “يا أعز ما الأيام جابت، يا شمس عمري اللي ما غابت.. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة (بحبك وبرتاحلك) دلوقتي على حسابي الرسمي على تيك توك”.

الأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع تميم.

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وكانت أنغام قد فضلت الغياب تماما عن الساحة الفنية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعد هذه الأغنية أول عمل تقدمه لجمهورها ومحبيها منذ اندلاع جائحة كورونا.

يذكر أن أنغام من أهم المطربات في العالم العربي، وينتظر الجمهور إنتاجها الفني بشغف شديد.

وقدمت عبر مسيرتها الفنية ما يقرب من 25 ألبوما غنائيا منها “بتحب مين، وحدانية، بقولك إية، أنت العالم، محدش يحاسبني”.

وآخرها ألبوم طرحته أنغام هو “حالة خاصة جدا” إنتاج 2019 وضم 14 أغنية منها “هتقول لربنا إيه، حبايبنا، حالة خاصة جداً، على حسك في أيامي، ولا أنت فاهمني، مطمنة” .

كما خاضت أنغام تجربة التمثيل مرتين الأولى في مسرحية “رصاصة في القلب ” والثانية بجوار داليا البحيري في مسلسل” في غمضة عين”.