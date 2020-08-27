برشلونة يتحرك باتجاه نجم ليفربول لخلافة ميسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 2:00 مساءً

كشفت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة الإسباني، قد يتحرك باتجاه النجم السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي لخلافة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، حال تمسك الأخير بالرحيل.

وكان ميسي أرسل فاكسا إلى إدارة برشلونة، مساء الثلاثاء الماضي، يطلب من خلاله الرحيل عن الفريق، وهو الأمر الذي كان بمثابة القنبلة التي هزت عرش النادي الكتالوني، باعتبار “البرغوث” هو أحد أهم اللاعبين في تاريخ البارسا.

ويرفض ميسي الانتظار حتى نهاية عقده مع برشلونة في صيف 2021، لكي يرحل عن النادي، ويطالب بالمغادرة في الميركاتو الحالي، بسبب غضبه من سياسات الإدارة في المواسم الأخيرة، والتي كانت أبرز نتائجها الخسارة الكارثية ضد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن برشلونة يبحث ضم ماني، خاصة وأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للبارسا سبق له تدريب اللاعب، حينما كان الاثنان معا في ساوثهامبتون الإنجليزي بين 2014 و2016.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول يرفض فكرة الاستغناء عن ماني كونه يشكل ثلاثيا ناجحا مع المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو، حيث لعبوا دورا محوريا في تتويج “الريدز” ببطولات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وذلك خلال عامي 2019 و2020.

ولكن حال كانت هناك رغبة قوية من برشلونة في ضم ماني، فضلا عن توافر إرادة من الأخير في خوض تجربة جديدة بالدوري الإسباني، فإن ليفربول سيطلب الحصول على 120 مليون يورو نظير موافقة على بيع الدولي السنغالي.

يذكر أن ماني البالغ من العمر 28 عاما يلعب في ليفربول منذ صيف 2016، وسجل مع الفريق 81 هدفا وصنع 34 خلال 170 مباراة في كل البطولات.