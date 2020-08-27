ضربة “عنيفة” لكرة القدم الألمانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدمة للجمهور الالماني تمثلت بقرار سلطات بلاده تمديد منع حضور الجمهور في الملاعب الرياضية حتى نهاية عام 2020، بحسب اتفاق بين مختلف الولايات الألمانية والحكومة المحلية.

وكالة “فرانس برس” حصلت على نسخة من مشروع اتفاق ينص على منع التجمعات في الملاعب، المراكز الثقافية، المهرجانات او المعارض.

ويشكل هذا القرار ضربة قوية تحديداً لرياضة كرة القدم التي كانت تأمل في عودة الجمهور إلى المدرجات تدريجياً، مع قرب انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

ومع هذا لحظ المشروع بعض “الاستثناءات”، لا سيما في المناطق، حيث نسبة الحالات متدنية على الأقل من أسبوع “وإذا تم التأكد من ان المشاركين يأتون حصرياً من المنطقة نفسها او مناطق مجاورة”.

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وسجلت في ألمانيا حتى الآن 237937 حالة أدت إلى وفاة 928 شخصاً، بحسب معهد روبرت كوخ.

وكانت رابطة الدوري الألماني تمني النفس بعودة جزئية للجماهير إلى الملاعب في الموسم المقبل، وفق توجيهات محددة للحؤول دون تفشي فيروس “كوفيد-19”.

وأرسلت الرابطة دليلاً للأندية الـ36 في الدرجتين الأولى والثانية لمساعدتها على تقديم أفكار وخطط لعودة الجماهير إلى ملاعبها.

وفي أوائل آب الحالي، وافقت الأندية الـ36 على الدليل المقدم والاجراءات المقترحة فيه، مثل حظر الأماكن المخصصة لوقوف المشجعين وبيع المشروبات الكحولية في الملاعب حتى تشرين الأول وسفر المشجعين مع فرقهم للمباريات المقررة خارج الديار، وذلك حتى نهاية العام.

لكن السلطات الألمانية أبدت حذرها حيال هذا المقترح، لا سيما في ظل القلق المتزايد من ارتفاع عدد الإصابات مجدداً مع عودة السياح الألمان من الخارج (وصل معدل الإصابات الى قرابة ألف حالة يومياً في الآونة الأخيرة) قبل ان تقرر اليوم بشكل حاسم عدم عودة الجماهير حتى نهاية العام الحالي على الاقل.