تراند اليوم : بالفيديو – دكاترة اخر زمن بيتحرشو بالرجالة

قرر الفنان عباس أبوالحسن، تشكيل هيئة دفاع قانونية متطوعة لجميع ضحايا أحد الأطباء المتحرشين بالمرضى فى عيادته.

وكتب أبوالحسن فى منشور له عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”: “بصدد تكوين هيئة دفاع قانونى متطوعة لجميع ضحايا المتحرش طبيب الأسنان باسم .س من السادة المحاميين الحقوقيين ذوى الخبرات والمتمرسين فى قضايا مثيلة والذى لهم تاريخ معروف ، فلمن يجد فى نفسه العقيدة والفضل والرغبة الأصيلة أولًا ، ويحوز من الكفاءة الخبرات المذكورة ثانيا ما يؤهله لهذا العمل التطوعى، يرجى التفضل بالكتابة الى شخصى على الماسينچر”.

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وكان أبوالحسن قد تناول فى منشور سابق له عن تورط أحد الأطباء فى التحرش بمرضاه قائلًا: “لما تكون يا دكتور ب . س يا متحرش يا رمة يا عتيد الإجرام ياللى مصر كلها شاهدة بتاريخك وضحاياك بالمئات فضحوك على النت، وشهادات عندى ملهاش اول من آخر وراها ناس قرروا ميسكتوش، ياللى مافيش بنى آدم يوحد ربنا دافع عنك ولو حتى من اهلك !! فلما انت تكون عملت فيها ميت وسوقت عليا زوجتك الفاضلة وأولادك الدكاترة ، من خلال معارف مشتركين ، ان حياتك اتدمرت والكنيسة لفظتك واترجونى اكف لسانى و عشان ما حركش دعوى قضائية ضدك فى النقابة والنيابة العامة ، وانا للأسف توقفت رأفة بعائلتك ، واللى ملهمش ذنب فعلا”.

وتابع: “لكن انت بقذارتك وجنونك اللى لوثت شرفهم مش انا !- وانا معترف انى غلطان انى ضعفت عاطفيا عشان عيلتك اللى مفروض محترمة – انما يسبب الله الأسباب !..القاتل والجاسوس والمغتصب لهم أهل برضه هل نسيبهم عشان اهلهم ؟ ! ولا نيل المجرم للعقاب ورد المظالم وردع المعتدى و حماية المجتمع هو غاية القانون ؟! . فتقوم انت بسبب نيتك القذرة وان ربنا كاتبلك تاخد عقابك دنيا وأخرة شيطانك يوزك تقرر ترفع دعوة سب وقذف على شخصى أنا عند محامى المتحرشين كلهم ( ودة له قصة تانية ) فربنا عمل كدة عشان تقابل بأة اللى هايحصل فيك ، وبالقانون ! وعلى نفسها جنت براقش”.

ونشر أبوالحسن صورا، وعلق عليها: “الله !.. هو مين دة اللى فى الفيديو والصور ؟! ( دى عينة تافهة )..انت مجرم متسلسل لوثت مهنة الطبيب وخنثت بالقسم ولا تستحق لا معطف الطبيب ولا حريتك ..انا عندى ملف يدخلك ورا القضبان بقية حياتك التعيسة .. وهاجيبك تحضر بنفسك وتواجهنا كلنا فى النقابة وفى النيابة العامة وتبص فى عنينا ! والمجتمع كله ها يشوف الدولة اللى بتدافع عن قيم المجتمع دى هتتعامل معاك انت ازاى ولا فى خيار وفاقوس”.

وقال: “انت ماشى قاعد تقول لكل الناس انا صاحب رئيس الوزرا وأعلى من فى السلطة ! مش كدة ؟! مصر كلها هاتشوف انت مستند على ايه ؟ احمد ذكى بسام و الخمسة المغتصبين بتوع فيرمونت صدرلهم امر ظبط وإحضار بتواتر شهادة الشهود ! دون دليل مادى واحد ! لو حد بيحميك هيطلت معاك ، وانا مكمل للآخر حتى يقضى الله أمرًا كان مفعولا!”.

وأضاف: “المجتمع كله عندة كامل الثقة فى سيادة معالى النائب العام انه لن يسمح بوجودك حرا طليقا تعيث فسادًا فور ان أتقدم الى سيادته بالبلاغ انا و شخصيات عامة هاتبقى مفجإة لك غير عشرات من شهادة الشهود”.

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واختتم كلامه: “انت استمريت كديب بشرى قذر ومحدش عرف يوقفك كل السنين دى عشان الشباب والرجالة خايفة من القيل والقال..جئتك ايها القزم برجال لا يخشون الا الله وبقول للناس اللى إمتهنهم وانتهكهم هذا الثعبان الحقير اللذج..خليكم فى بيوتكم واحنا هانجيب حقكم.. ده الستات طلعوا اجدع وأرجل وأشجع منكم”.

تميم يونس

و روى الفنان تميم يونس تفاصيل تعرضه للتحرش على يد طبيب أسنان مشهور

وقال تميم يونس فى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يروى فيها عن واقعة تعرضه للتحرش : “تعرضت فى سن 22 عاما للتحرش من قبل طبيب اسنان حيث كنت أرغب في إجراء عملية بفمى وهو كان طبيب عائلة خطيبتى” .

وأضاف تميم قائلا : وفور وصولى قام بسؤالى عدد من الأسئلة وذلك أثناء وضعى فى البنج بعدها وجدته يتحرش بى ويمسك ببعض المناطق الحساسة وهو أمر اندهشت له كثيرا”.

وأوضح تميم قائلا : “قاومته كثيرا ولكنه قرر أن يقنعنى بانى غير متزن وتحت تأثير المخدر وهو أمر لم يكن صحيحا”.

واختتم يونس كلامه قائلا : الله يكون فى عون الفتيات اللاتي لم يستطعن البوح بهذه الأمور الى أهلن.