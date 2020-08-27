تراند اليوم : يادي الفصايح .. زوج هالة صدقي مستخسر يدفع مليون جنيه لولاده

قال رفعت الشريف، محامي الفنانة هالة صدقي، إن النيابة العامة أيدت البلاغين اللذين تقدم بهما ضد سامح زكريا، زوج موكلته والمحامي الخاص به، بأرقام عرائض مكتب النائب العام اليوم الأربعاء

وأوضح «الشريف» أنه سيجري التحقيق بشأن البلاغين خلال الأسبوع الجاري، مضيفا أنه أعلن عن تقدمه بالبلاغين من خلال بيان رسمي، وذلك تحذيرًا لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول الأخبار الكاذبة والمسيئة، منعًا لوقوعهم تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال كتابة تعليقات مسيئة من قبل المتابعين

وتابع: «مع الأسف لا توجد معرفة كافية لدى الناس بشأن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد، نظرًا لحداثته، حيث صدر منذ عام، إذ لم يكن هناك قوانين رادعة لمثل هذه الجرائم في السابق، كان يوجد فقط قانون القذف والسب الذي تعتبر عقوبته بسيطة في مقابل البشاعة التي تظهر بها تلك الجرائم عن طريق الإنترنت»

وكشف محامي الفنانة هالة صدقي عن سبب خروج زوجها بالتصريحات الخاصة بخلافهما بشكل مفاجئ، قائلًا: «يفعل ذلك بسبب حكم الحبس الذي صدر.