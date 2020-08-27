الفنان تميم يونس يكشف تفاصيل تعرضه للتحرش

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري تميم يونس، عن تعرضه للتحرش الجنسي، على يد طبيب أسنان.

تميم يونس، قال في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، إنه تعرض للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان عندما كان عمره 22 عامًا، وأن الواقعة حدثت أثناء فترة خطوبته، حيث ذهب لطبيب بتوصية من خطيبته وأهلها.

وأضاف، أن الطبيب كان كبير ومتزوج ولديه أبناء، كما ذكر اسمه ثنائيًا، مشيرًا إلى أن خطيبته تواصلت مع الطبيب وقرر فتح عيادته خصيصًا لعلاجه.

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وتابع، أنه ذهب للطبيب رفقة خطيبته، وكانت تنتظر بالخارج عندما وجه له الطبيب أسئلة «جنسية»، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل «وشد بنطاله وأمسك بعضوه الذكري»، وأنه دفع الطبيب بيده، وأن الأخير اتهمه بـ«الخرف»، واشتكى لعائلة خطيبته بأنه كان «بيخرف بفعل البنج»، لافتًا إلى أنه شك في نفسه وبعدها سمع شهادات عن الطبيب وتحرشه بالمرضى.

واختتم كلامه قائلا: «هاتكلم بقى وأخلص من القصة القديمة دي، الله يكون في عون البنات اللي مبتعرفش تتكلم، ومبتعرفش تتكلم مع أهلها أصلًا»، مطالبًا بإيقاف ذلك الطبيب عن العمل.