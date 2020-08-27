سيرين عبدالنور توضح حقيقة إهانتها للسوريين

رنا صلاح الدين - ردت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، على الاتهامات التي وجهت لها قبل سنوات حول اتهامها بإهانة السوريين بعد حديثها عن مخيمات اللاجئين خلال برنامجها "بلا حدود".

سيرين عبدالنور قالت في ردها على تعليق إحدى المتابعات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مريم مش كل شي بتسمعي تصدقي ارجوكي سوريا وشعبها بقلبي ولا يمكن أسيء لأي بلد وشعبو. أنا فنانة بدي حب الكل والكل يحبني".

يذكر أن نقيب الممثلين السوريين زهير رمضان، في 2017 أصدر قرارًا بمنع من دخول سيرين عبد النور سوريا لتصوير مسلسلها "قناديل العشاق"، على خلفية تقديمها حلقة ببرنامجها "بلا حدود"، ناقشت فيها مخيمات اللاجئين السوريين.

وعلقت سيرين عبدالنور وقتها على قرار منع دخولها سوريا في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، قائلة إن زيارتها لأحد مخيمات اللاجئين السوريين ليست تهمة، موضحة أنها لا تنتمي لأي آراء سياسية، لكنها تنتمي للإنسانية والفن فقط.

سيرين عبدالنور