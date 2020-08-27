إلغاء حفل حسن شاكوش وعمر كمال بتونس بأمر هاني شاكر

رنا صلاح الدين - بعد أيام من سفر مطربي المهرجانات حسن شاكوش، وعمر رمضان وبيكا، إلى تونس تم إلغاء حفلهم هناك.

الفنان المصري حلمى عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قال إن الفنان هثانى شاكر نقيب الموسيقيين، تواصل مع مسئولي نقابة الموسيقيين التونسية هاتفيا من أجل وقف الحفلات التي كان المقرر إقامتها في تونس لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال وبيكا.

وأكد حلمى عبدالباقي في تصريحاته أن نقابة الموسيقيين في تونس استجابت مشكورة لطلب نقابة الموسيقيين المصرية، وذلك من أجل الحفاظ على هوية الفن المصري وصورته أمام العالم أجمع ومواجهة الإسفاف بكل أشكاله .

حسن شاكوش وعمر كمال

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كانت هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية، قد قررت في اجتماعها الأخير ‏توجيه لفت نظر للفنان أحمد سعد بسبب طرحه أغنية بالاشتراك مع ‏حسن شاكوش غير المصرح له بالعمل، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح ‏المنظمة للعمل بالنقابة‎.‎

واكتفت هيئة المكتب بذلك بناء على توجيهات الفنان هاني شاكر نقيب ‏المهن الموسيقية بعد تلقيه اعتذارا من الفنان أحمد سعد بعد تفهمه للأمر، ‏مؤكدا التزامه بالقانون واللوائح وعدم مخالفتها، وأشارت النقابة إلى أن ‏أحمد سعد فنان كبير ولم يصبه التوفيق هذه المرة في الاختيار‎.‎

حسن شاكوش وعمر كمال