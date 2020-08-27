منتدى المرأة العربية يكرم نخبة من نساء الإمارات الجمعة

الخميس 27 أغسطس 2020

تعقد حملة المرأة العربية بالتعاون مع مؤسسة سيدز للتطوير والتدريب "منتدى المرأة العربية"، الجمعة، 28 أغسطس 2020، بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بـ"يوم المرأة الإماراتية".



ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الشخصيات العربية والدولية، وسيكرم نخبة من الشخصيات الإماراتية النسائية، تقديرا لدورهن المعطاء في دعم مسيرة التنمية والتطور في الإمارات.

وقال عبد الجليل البلوكي، نائب رئيس مجلس إدارة "آفاق الإسلامية للتمويل" بالإمارات، إن الاحتفال بـ"يوم المرأة الإماراتية" يعتبر بمثابة تكريم تستحقه وتتويج لمسيرتها طوال هذه السنوات بقيادة الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" التي رسمت للفتاة الإماراتية نهجا واضحا بدايته الطموح ونهايته لا تعرف المستحيل.

وأضاف أن المرأة الإماراتية تحظى بتقدير القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل بدءا من قيام الاتحاد، فقد كان القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، باني نهضة الإمارات، حريصا على دعم المرأة وتمكينها وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلا أمام تقدمها والاعتراف بحقوقها.

وأوضح البلوكي أن الرؤية الحكيمة لدولة الإمارات بقيت متعمقة ومتجذرة في فكر ونهج وتحققت بفضل الرؤية الحكيمة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث كان له الدور الأساس في دعم المرأة وإشراكها في جميع القطاعات، وجعلها شريكاً للرجل في عملية بناء الدولة ضمن مشروعه الرائد والطموح لبناء الوطن والإنسان، وسار على نهجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

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وتابع أن القيادة الرشيدة تدعم تمكين المرأة لتسهم في مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات، من خلال إطلاق برامج طموحة وفتح أمامها آفاقا واسعة للإبداع والابتكار لتكون شريكا أساسيا مع أخيها الرجل في مختلف مجالات العمل الوطني وتبوأت أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية ومختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار.

من جهتها، قالت الدكتورة رحاب زين الدين رئيسة حملة المرأة العربية: "يهدف المنتدى للاحتفاء بنساء الإمارات وذلك ضمن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وإبراز الإنجازات والمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والإنسانية".

وبدورها أوضحت الدكتورة هند جرجي أبونصر القصير رئيسة مؤسسة سيدز للتطوير والتدريب، أن المنتدى سيتضمن عدداً من المحاور الرئيسة التي سيناقشها عدد من الشخصيات القيادية في القطاعين الحكومي والخاص من داخل الإمارات وخارجها.

وأضافت أن المنتدى يستعرض إبراز دور المرأة الإماراتية والعربية، والتي استطاعت تجاوز الكثير من التحديات وتحقيق ذاتها، وحجزت مكانها في التميز بين نساء العالم في جميع الأصعدة، وأهمية تذليل العقبات التي تقف أمام المرأة العربية، وتعزيز دورها الريادي في ظل التحديات التي تواجهها، وأيضا الوقوف على تجارب إماراتية وعربية حيّة توثق لموضوع القيادة والريادة واستشراف المستقبل.

وسيتم نقل وقائع المنتدى مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليصل إلى ما يزيد عن 10 ملايين متابع، وسيتم تقديم بث تلفزيوني مباشر مع مجموعة من القنوات الفضائية الإماراتية، ومنها قناة أبوظبي، وقناة دبي وقناة الشارقة وقناة الفجيرة، وقناة الظفرة وقناة بينونة، كما سيبث المنتدى عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، للقنوات الفضائية المشاركة في البث، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي للمؤسسات الحكومية الإماراتية، وصفحات التواصل الاجتماعي للصحف الإماراتية.