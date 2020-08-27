- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بطل Home Alone يتم عامه الـ40 ويعلق ساخرا: وظيفتى أجعلكم تشعرون بالشيخوخة والان مع التفاصيل
الخميس 27 أغسطس 2020
ماكولى كولكين
أتم الطفل الشهير ماكولى كولكين بطل فيلم "Home Alone"، عامه الأربعين اليوم، موجها رسالة ساخرة لجمهوره عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا "مرحبًا يا شباب، هل تريد أن تشعر بالشيخوخة؟.. اليوم بلغت الـ40 من عمرى.. عفواً.. وظيفتى فى هذه الحياة هى أن أجعلكم تشعرون بشيخوخكتم".
وكانت شركة ديزني قد أعلنت أنها ستعيد تقديم فيلم " Home Alone " الذي حقق نجاحا مذهلا خلال فترة التسعينيات وهو الخبر الذى أسعد عددا من محبى وعشاق السينما حول العالم، ولم يعلن حتى الآن عن بدء العمل على إعادة التقديم .
ويقع المنزل الذى تم تصوير الفيلم به فى شيكاغو، لكن هل ما زال المنزل يحتفظ بنفس الصورة التى كان عليها أثناء تصوير الفيلم.
يقول موقع "ميرور" إن المنزل تم بيعه مقابل 1.58 مليون دولار، وتبلغ مساحة المنزل المذهل المكون من 3 طوابق نحو 4250 قدما مربعا.
كما رصد الموقع صورا للمنزل بعد تطويره وتحسينه، وإجراء بعض التغيرات عليه، من قبل مالكه.
مخرج الفيلم كريس كولومبوس يقول عن اختياره للمنزل: "احتجنا إلى بناء منزل من شأنه أن يعمل من أجل الأعمال المثيرة وأيضًا منزل جذاب بصريا، وإذا كان هذا منطقيًا، فهو دافئ ودائم وهذا النوع من المنازل إذا كنت طفلاً، فسيكون من الممتع أن تترك لوحدك فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر بطل Home Alone يتم عامه الـ40 ويعلق ساخرا: وظيفتى أجعلكم تشعرون بالشيخوخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.