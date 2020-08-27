منى زكى فى جلسة تصوير جديدة: لا يوجد جنة على الأرض لكن توجد أجزاء منها

الخميس 27 أغسطس 2020

النجمة منى زكى

شاركت النجمة منى زكى جمهورها بمجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها وسط الطبيعة، معلقة عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "على الأرض لا يوجد جنة، لكن توجد أجزاء منها".



من جانب آخر، كانت قد طالبت النجمة منى زكى بالتبرع لصالح اليونسيف لمساعدة أطفال لبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذى أدى إلى وفاة العشرات وإصابة الآلاف، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام" :"كل بيت في لبنان موجوع بسبب اللي حصل في بيروت.. اللي فقد حد عزيز عليه.. واللي اتصاب.. واللي بيته اتهدم.. لبنان بتعاني من أزمة فوق الأزمة، وأنا النهاردة كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف علشان نساعد كل طفل".

وفى أحداث مسلسلها الجديد "تقاطع طرق" تنفصل النجمة منى زكى عن الفنان محمد ممدوح "تايسون"، بسبب تدينها الشديد، وتتزوج محمد فراج وتنجب منه طفلا، ويتورط ممدح مع الفنان سيد رجب ويكون هناك الكثير من الصراعات بينهما للمخرج تامر محسن.

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وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد "تقاطع طرق"، وتدخل فى صراعات طويلة مع زوجها تايسون خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرىالأحداث.

يذكر أن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسفوعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وتجسد منى زكى دور مهندسة زراعية تدعى "هنا"، وتعمل فى إحدى المزارع الخاصة بمحمد ممدوح، وعادت منى زكى لبلاتوه "تقاطع طرق" الفترة الماضية مع المخرج تامر محسن، لاستئناف تصوير مشاهد العمل فى الديكورات الخاصة بالمسلسل، وذلك بعد توقف 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، والذى تسبب فى خروج العمل من شهر رمضان الماضى.

وقرر المخرج تامر محسن الانتهاء من التصوير قبل نهاية العام الجارى، ومن المقرر أن تنافس به منى زكى فى موسم شهررمضان المقبل لعام 2021، حيث انتهت منى من تصوير 30% من أحداث العمل والتى تجمع بينها وبين محمد فراج وتايسون – محمد ممدوح.