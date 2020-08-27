هل دخل براد بيت بعلاقة حب مع عارضة أزياء؟

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الخميس 27 أغسطس 2020 براد بيت Advertisements انتشرت في الفترة الماضية اخبار حول ارتباط النجم العالمي ​براد بيت بعارضة أزياء فرنسية اسمها ​نيكول بوتور السكى​. وحسب صحيفة تايم الأمريكية، سافر الثنائي من لوس انجلوس بطائرة خاصة الى جنوب فرنسا لقضاء فترة راحة وأشارت التقارير إلى أنهما اتخذا رحلة أخرى إلى مطار أصغر بمجرد وصولهم إلى فرنسا.

وعلى الرغم من ذلك نفى براد بيت جميع الشائعات الخاصة بارتباطه منذ بداية إجراءات طلاقه من زوجته السابقة أنجلينا جولي التي لديها 3 أطفال بيولوجيين وثلاثة أطفال بالتبني من براد بيت: مادوكس 19، باكس 16، زاهارا، 15 سنة، شيلو 14، وتوأم نوكس وفيفيان 12 عامًا.

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