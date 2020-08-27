إنفوجراف.. الفنان محمد حمزة عميد الدراما السعودية

الخليج 365الخميس 2020/8/27 01:54 م بتوقيت أبوظبي
غيّب الموت، الأربعاء، الفنان السعودي محمد حمزة، الملقب بعميد الدراما السعودية، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد مشوار ناجح في الأعمال الدرامية الخليجية والعربية.
ومن أبرز أعمال الراحل مسلسل "أهل البلد" عام 2013 الذي سجل آخر ظهور له، وسبقه مسلسل "ليلة هروب" في 1989، كما شارك في مسلسل "الزير سالم".
وتم تكريم محمد حمزة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عام ٢٠٠٦، تقديرا لمشواره الفني.
الإنفوجراف التالي يرصد أبرز المعلومات عن الفنان السعودي محمد حمزة.
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