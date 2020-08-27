شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: أرباح مهرجان "هنعمل لغبطيطا" تذهب بالكامل لعمر كمال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب حسن شاكوش أن هناك اتفاق بينه وبين عمر كمال، بحيث تذهب أرباح مهرجان "هنعمل لغبطيطا" لصالح عمر لأن الأغنية طرحت على قناته باليوتيوب.
وقال شاكوش لـ"الخليج 365": "الأغنية عند عمر وده كان اتفاق مع بعض، زي أغنية بنت جيران وعود البطل كان عندي برده بالاتفاق"، مضيفا نجاح الأغنية "يعتبر نجاح لينا ككل ومفيش خلاف بدليل أنا وعمر فى تونس حاليا".
وطرح شاكوش وعمر كمال أمس الأربعاء أغنيتهما "لغبطيطا"، على يوتيوب، وظهر من خلالها شاكوش وعمر "جرافيكس" مع الخلفية ألوان جديدة تتماشى مع الأغنية.
الأغنية الجديدة تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهما، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.
وكان طرح كل من حسن شاكوش وعمر كمال مؤخرا مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة.
وكان قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية فى اجتماعه إقامة دعوى قضائية ضد حسن شاكوش لمزاولته المهنة بدون تصريح وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بنقابة المهن الموسيقية، كما قرر المجلس إحالة المطرب أحمد سعد إلى التحقيق لطرحه أغنية 100 حساب مع "شاكوش" غير المصرح له بالعمل من النقابة.
كما قرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة وستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد أى جهة تخالف ذلك خرقا لقواعد القانون والنظام العام.
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