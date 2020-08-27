شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شاكوش: أرباح مهرجان "هنعمل لغبطيطا" تذهب بالكامل لعمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب حسن شاكوش أن هناك اتفاق بينه وبين عمر كمال، بحيث تذهب أرباح مهرجان "هنعمل لغبطيطا" لصالح عمر لأن الأغنية طرحت على قناته باليوتيوب.

وقال شاكوش لـ"الخليج 365": "الأغنية عند عمر وده كان اتفاق مع بعض، زي أغنية بنت جيران وعود البطل كان عندي برده بالاتفاق"، مضيفا نجاح الأغنية "يعتبر نجاح لينا ككل ومفيش خلاف بدليل أنا وعمر فى تونس حاليا".

وطرح شاكوش وعمر كمال أمس الأربعاء أغنيتهما "لغبطيطا"، على يوتيوب، وظهر من خلالها شاكوش وعمر "جرافيكس" مع الخلفية ألوان جديدة تتماشى مع الأغنية.

الأغنية الجديدة تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهما، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.

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