شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا: رجعت لخطيبتى وفرحى يوم 10 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مطرب المهرجانات حمو بيكا، لـ"الخليج 365"، أنه عاد لخطيبته منذ أسبوعين وسيقيم حفل زفافه بمدينة الإسكندرية يوم 10 سبتمبر المقبل، بمشاركة الأهل والأصدقاء قائلاً: "رجعت لخطيبيتى حبيبتى وفرحى يوم 10 سبتمبر".

يشار إلى أن مطرب المهرجانات حمو بيكا طرح أغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع عمر كمال، حيث قال عمر كمال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام "دلوقتى ممكن تسمعوا تراك ( فلوس ..فلوس ) ع اليوتيوب".

يذكر أنه كان مفترض أن يقيم حمو بيكا حفلا غنائيا بتونس الأيام القليلة المقبلة، لكن تم إلغاء الحفل، وجاء هذا القرار بعد مكالمة رئيس نقابة المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر لنقابة الموسيقين بتونس، وبالفعل تم إلغاء الحفل احتراما لقرار نقابة الموسيقيين المصرية بمنع مقدمى أغانى المهرجانات من الغناء فى مصر وإقامة الحفلات.