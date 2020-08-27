شكرا لقرائتكم خبر عن بطل Home Alone يتم عامه الـ40 ويعلق ساخرا: وظيفتى أجعلكم تشعرون بالشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم الطفل الشهير ماكولى كولكين بطل فيلم "Home Alone"، عامه الأربعين اليوم، موجها رسالة ساخرة لجمهوره عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا "مرحبًا يا شباب، هل تريد أن تشعر بالشيخوخة؟.. اليوم بلغت الـ40 من عمرى.. عفواً.. وظيفتى فى هذه الحياة هى أن أجعلكم تشعرون بشيخوخكتم".



ماكولى كولكين



بطل فيلم home alone

وكانت شركة ديزني قد أعلنت أنها ستعيد تقديم فيلم " Home Alone " الذي حقق نجاحا مذهلا خلال فترة التسعينيات وهو الخبر الذى أسعد عددا من محبى وعشاق السينما حول العالم، ولم يعلن حتى الآن عن بدء العمل على إعادة التقديم .

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بطل فيلم home alone

ويقع المنزل الذى تم تصوير الفيلم به فى شيكاغو، لكن هل ما زال المنزل يحتفظ بنفس الصورة التى كان عليها أثناء تصوير الفيلم.

يقول موقع "ميرور" إن المنزل تم بيعه مقابل 1.58 مليون دولار، وتبلغ مساحة المنزل المذهل المكون من 3 طوابق نحو 4250 قدما مربعا.

كما رصد الموقع صورا للمنزل بعد تطويره وتحسينه، وإجراء بعض التغيرات عليه، من قبل مالكه.

مخرج الفيلم كريس كولومبوس يقول عن اختياره للمنزل: "احتجنا إلى بناء منزل من شأنه أن يعمل من أجل الأعمال المثيرة وأيضًا منزل جذاب بصريا، وإذا كان هذا منطقيًا، فهو دافئ ودائم وهذا النوع من المنازل إذا كنت طفلاً، فسيكون من الممتع أن تترك لوحدك فيه".