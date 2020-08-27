شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل عيون فى الكون.. نور عمرو دياب ترد على صورة والدتها بصورتين جديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أجمل عيون فى الكون أنا شفتها.. الله عليك الله على سحرها" كلمات غناها الهضبة عمرو دياب منذ 24 عاما، تغزل من خلالها فى ابنته "نور" من زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا، وبعد كل هذه الأعوام التى تخطت العقدين من الزمان، كشفت نور عمرو دياب، عن صورة لها خلال فترة طفولتها مع والديها.



نور مع والدها عمرو دياب

فبعد الصور التى نشرتها الفنانة شيرين رضا لابنتها نور، التى أعربت فيها عن اشتياقها لها، اليوم نشرت نور، عبر حسابها على إنستجرام، صورتين لها مع والدها ووالدتها، حيث ظهرت فى الصورة الأولى مع الهضبة الذى كان يحملها على يديه وهى فى الأشهر الأولى من عمرها، وفى الصورة الثانية التى التقطها مع والدتها التى كانت تحملها فوق كتفها ويبدو أنها كبرت بعض الشىء مقارنة بصورتها مع والدها، وصحبتهما بتعليقى: "hi dad - hi mom".



نور عمرو دياب ووالدتها شيرين رضا

وكانت الفنانة شيرين رضا قد أعربت عن اشتياقها لابنتها نور عمرو دياب، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورتين تجمعها بابنتها خلال فترة الطفولة، صحبتها بتعليق: "Miss my Noonoo".



نور عمرو دياب

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وطرح النجم عمرو دياب مؤخرا أحدث كليباته "أماكن السهر" والتى تصدرت الأكثر استماعا ومشاهدة وتم تصويرها فى الساحل الشمالى، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى، وشاركته فى تصوير الكليب الفنانة دينا الشربينى.