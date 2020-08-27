شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يعلن موعد ومكان حنته والدعوة عامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على إنستجرام عن موعد ومكان حفل حنته وأن الدعوة عامة، ونشر بوستر عليه صورته ومكتوب عليه فرحة حمو بيكا يوم 9-9 البيطاش شارع السلام فى الإسكندرية، لتنهال عليه التعليقات المهنئة متمنين له زواجا سعيدا.



حمو بيكا

وطرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنية "فلوس فلوس" بالتعاون مع حمو بيكا، الخميس الماضى، حيث قال عمر كمال عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام "دلوقتى ممكن تسمعوا تراك ( فلوس ..فلوس ) على اليوتيوب".

وفي وقت سابق، شارك المطرب عمر كمال، عبر صفحته بموقع فيس بوك، فيديوهات خلال غنائه بصحبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بإحدى القرى بالساحل الشمالى، حيث ظهر الثنائى على المسرح أمام الجمهور بالقرب من شاطئ البحر، وعلق قائلا: "عمر وبيكا فى الساحل".

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ونشر عمرو كمال فيديو آخر، وعلق قائلا: "الحمد لله على حب الناس فى كل مكان"، وأضاف على فيديو آخر: "الدنيا حلوة فى الساحل".

على صعيد آخر، قررت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية، تأجيل محاكمة المغني الشعبي "حمو بيكا" إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل للاطلاع على أوراق القضية، بعد اتهامه بسب الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

كان قد تقدم ياسر قنطوش، محامى نقابة المهن الموسيقية، ببلاغ لنيابة الدخيلة فى الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إدارى الدخيلة اتهم فيه المطرب الشعبى محمد محمود مصطفى سيد أحمد الشهير بـ"حمو بيكا"، باقتحام منشأة عامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب الفنان هاني شاكر.