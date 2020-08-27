شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين تنعى الفنانة ثريا جبران وزيرة الثقافة المغربية السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت نقابة المهن التمثيلية، الفنانة المغربية ثريا جبران وزيرة الثقافة المغربية السابقة، حيث أصدرت النقابة بياناً جاء نصه: "يتقدم جموع فنانى مصر بخالص التعازى للشعب المغربى الشقيق فى رحيل أحد عمالقة رموز الإبداع المسرحى فى الوطن العربى الفنانة القديرة "ثريا جبران" التى تلقدت العديد من المناصب وعلى رأسها وزيرة الثقافة المغربية.

وأضاف البيان: "وتعد الفنانة الراحلة سيدة المسرح الأولى فى المغرب العربى تلك السيدة التى تركت عظيم الأثر فى وجداننا بمحبتها وعشقها لفنانى مصر والوطن العربى.. اللهم تغمدها بواسع رحمتك وألهمنا فى فراقها الصبر والسلوان".



بيان نقابة الممثلين

وتوفت ثريا جبران عن عمر ناهز 68 عاما، وهى إحدى قامات المسرح المغربى، حيث بدأت مشوارها مبكرا وعاشت مرحلة التوهج الفنى أواخر الثمانينيات والتسعينيات، وساهمت فى تأسيس فرق مثل "مسرح الشعب" و"مسرح الفرجة" و"مسرح الفنانين المتحدين"، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام الاستحقاق الوطني ووسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب.

من مسرحياتها "حكايات بلا حدود" و"نركبو الهبال" و"بوغابة" و"النمرود فى هوليوود" و"امرأة غاضبة" و"جنان الكرمة" و"خط الرجعة" و"العين والمطفية" و"عود الورد"، تولت منصب وزيرة الثقافة في المغرب في الفترة من 2007 إلى 2009 بحكومة عباس الفاسي.

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ثريا جبران



الفنانة المغربية ثريا جبران