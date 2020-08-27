شكرا لقرائتكم خبر عن عيضة المنهالى يطرح "يا حياتى كم بشكيلك" من الإرث التراثى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان الإماراتى عيضة المنهالى أغنية من روائع الفن الإماراتى التراثى بعنوان "يا حياتى كم بشكيلك" مع عزف آلة العود للموسقى عبد الله البلوشى، والتى تعتبر إحياء لفن التراث الإماراتى الأصيل.

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ومن جهته أثنى الدكتور على بن تميم رئيس مركز أبو ظبى للغة العربية، على أداء عيضة المنهالى لمجموعة من الأغنيات التراثية الإمارتية، موجها له التحية لجهده الذى يشكر عليه فى إحياء الفن الإماراتى الأصيل عبر سلسلة جادة "من روائع الفن الإماراتى"، ليعيد إحياء أغنية لعلى بن روغة، ويعيد التذكير بالإرث الشعرى البديع والتراث الفنى الرفيع.

وأكد الشاعر الشيخ ماجد بن سلطان الخاطرى فى حديث إعلامى فى وصفه لما يقدمه المنهالى من أعمال متنوعة وتراثية وقال: "نلتمس فى صوت وأداء عيضة المنهالى عبق الصحراء والتراث، وهو عندما يغنى يعيش الكلمات ويعطيها إحساس التراث الإماراتي الاصيل، فهو يمثل الصوت الإماراتي البدوي وتقديمه الأغاني الشعبية التراثية هو بحد ذاته تتويج للتراث نفسه"، مضيفاً أن عيضة الفنان الوحيد القادر على إيصال التراث بالصورة الجميلة لدى الشباب الجديد العاشق للفن.

كما كان للملحن الإماراتي القدير علي كانو كلمة في أداء واختيار عيضة المنهالي للأغنيات التراثية قائلاً: "الفنان الإماراتي المميز عيضة المنهالي دأب في الفترة الأخيرة على إعادة تقديم بعض الأعمال الخالدة من تراث الإمارات ذو الخصوصية، ولا شك أنها خطوة تحسب له كونه من الاصوات التي تميزت بأداء اللون الإماراتي الأصيل.