أنوشكا شارما تعلن عن موعد استقبال طفلها الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعلنت النجمة الهندية أنوشكا شارما، خبر حملها بطفلها الأول من زوجها لاعب الكريكت فيرات كولي.
ونشرت "شارما"، صورة لها رفقة زوجها، ظهرت من خلالها وعلامات الحمل واضحة عليها، وعلقت على الصورة قائلة: "سنصبح ثلاثة، سوف يصل الثالث في يناير 2021".
وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تمنى لها السلامة والسعادة.
أنوشكا شارما وفيرات كولي، تزجا في ديسمبر 2017.
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