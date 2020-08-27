صورة.. محمد محمود عبدالعزيز يتعرض لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عن نجاته من حادث سير محقق، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر "عبدالعزيز"، صورة لسيارته خلال إصلاحها، وروى ما حدث معه قائلًا: "ألف حمد وشكر ليك يا رب، قطع مفاجئ فى الكوتش الأمامي وكنت هاتقلب بس ربنا ستر، جات سليمة".

ووجه نجل الفنان الراحل، رسالة شكر لمن ساعدوه قائلًا: "شكرا لأصدقائى اللى بهدلتهم معايا لحد ما رجعت بيتنا الحمد لله.

من ناحية أخرى، كانت آخر مشاركات محمد محمود عبدالعزيز الدرامية مسلسل "قيد عائلي"، بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح ‏عبد الله، سيمون، هالة فاخر، نضال الشافعي، منة فضالي، دينا فؤاد، محمد نجاتي، ومن إخراج تامر حمزة‎.‎